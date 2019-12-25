Застрявших на Мальдивах петербуржцев обеспечили едой и кровом

Вылета на родину ждут порядка 400 россиян.

Петербуржцы, которые пока не могут вернуться домой с Мальдив, рассказали телеканалу "Санкт-Петербург", в каких условиях вынужденно живут на чужом острове, пока авиарейсы приостановлены ради борьбы с распространением коронавируса.

Собеседник телеканала отметил, что участие журналистов-соотечественников и представителей власти улучшило ситуацию: туристы обеспечены едой, водой и кровом. Ожидающих своих рейсов путешественников собирают в одном отеле. Всего на Мальдивах открыты лишь три острова для иностранцев, остальные закрыты на карантин. Вылета домой ждут порядка 400 россиян.

Ранее стало известно, что РФ возобновила приостановленные 4 апреля авиарейсы для вывоза россиян из-за границы.

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