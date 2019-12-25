РФ возобновила авиарейсы для вывоза россиян из-за границы

Первые два рейса совершат уже сегодня.

Россия возобновила вывозные рейсы, которые должны доставить граждан нашей страны домой. Все они остаются до сих пор за границей после закрытия авиасообщения из-за коронавируса. Об этом сообщили на сайте стопкоронавирус.рф.

Первые два рейса совершат уже сегодня. Из Бишкека россиян доставят в Екатеринбург, из Дакки – в Нижний Новгород.

Расписание дальнейших рейсов будет размещаться на сайте стопкоронавирус.рф и портале госуслуг gosuslugi.ru.

В конце марта в Пулково с Бали вернулись петербуржцы.