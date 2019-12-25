Министерство туризма будет собирать с путешественников дополнительный денежный сбор.

В Таиланде задумались о новых сборах с россиян после пандемии коронавируса. Об этом сообщили журналисты из местного издания Bangkok Post. Автор материала ссылается на главу министерства туризма и спорта страны Пипата Ратчакитпракана. Чиновник пояснил, что новые сборы будут действовать в отношении всех иностранных путешественников.

Пандемия оказала серьезное влияние на туризм, и туристический фонд должен выделить средства для государственных учреждений, которые будут обслуживать туристов прокомментировал министр по туризму Пипат Ратчакитпракан

На данный момент предположительно, что размер нового налога не будет превышать 686 рублей (300 батов). Деньги будут взиматься у туристов, прибывших в Таиланд воздушным, наземным или морским путем. Сумма сбора может быть включена в стоимость билетов. Окончательное решение о введении подобного сбора будет принято местными властями до четвертого квартала 2020 года. В Минтуризме заметили, что собранные средства будут направляться на восстановление туристической деятельности в стране, а также обеспечение безопасности для иностранцев.

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