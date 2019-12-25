В Таиланде в пещере нашли российских туристов

Россияне застряли в стране из-за коронавируса.

В Таиланде полиция нашла российских туристов, которые жили в пещере в бухте Тонсай.

Полиция Краби обнаружила российских туристов, живущих в пещере, сообщает РИА Новости. Эти россияне в стране уже около 2хмесяцев. Из гостиницы их выгнали, а вылететь они не смогли из-за отмены авиасообщений между странами из-за коронавируса.

Сейчас туристов поселили в гостинице, в которой находятся другие застрявшие гости страны. Анализ на коронавирус отрицательный. Посольство России уведомлено о случившемся, сообщают местные СМИ.

Фото:chiangraitimes.com