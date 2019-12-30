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Туристический сбор в Петербурге могут ввести с 2021 года
Сегодня, 13:51
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nastya960

Туристический сбор в Петербурге могут ввести с 2021 года

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Сбор будет взиматься с иностранных туристов.

Власти Петербурга планируют ввести туристический сбор для иностранцев в 2021 году. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.

Идею о вводе сбора в размере 100 рублей в сутки в апреле прошлого года озвучил Беглов. С этим предложением согласился и президент России Владимир Путин. Вопрос о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ должны рассмотреть Минфин и Министерство экономического развития.

Вырученные средства хотят направлять на реставрацию фасадов памятников архитектуры.

Российские туроператоры приостановили приём групп из Китая.

Фото: Piter.TV

Теги: туристический сбор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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