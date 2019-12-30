Российские туроператоры приостановили приём групп из Китая

Российские туроператоры приостановили приём организованных групп из Китая. Успевшим въехать путешественникам не будут прерывать программу посещения. Однако уже с 28 января туристы из КНР не смогут прибыть на территорию страны из-за вспышек коронавируса. Об этом говорится в официальном сообщении Российского союза туриндустрии (РСТ).
Сейчас все списки аннулированы, все групповые поездки китайцев в Россию остановлены
прокомментировали специалисты
Ограничения введены властями Китая в качестве меры по недопущению распространения инфекции. Они не выпустили централизованное указание о запрете поездок за границу. Решение принималось местными властями в регионах. Еще вчера в отдельных провинциях отдельные группы направлялись в Россию.
Ранее Piter.tv писал о том, что премьер поручил организовать оперативный штаб по коронавирусу в России.
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/
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