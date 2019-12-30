Российские туроператоры приостановили приём групп из Китая

Власти Китая запретили жителям страны выезжать за границу.

Российские туроператоры приостановили приём организованных групп из Китая. Успевшим въехать путешественникам не будут прерывать программу посещения. Однако уже с 28 января туристы из КНР не смогут прибыть на территорию страны из-за вспышек коронавируса. Об этом говорится в официальном сообщении Российского союза туриндустрии (РСТ).

Сейчас все списки аннулированы, все групповые поездки китайцев в Россию остановлены прокомментировали специалисты

Ограничения введены властями Китая в качестве меры по недопущению распространения инфекции. Они не выпустили централизованное указание о запрете поездок за границу. Решение принималось местными властями в регионах. Еще вчера в отдельных провинциях отдельные группы направлялись в Россию.

Ранее Piter.tv писал о том, что премьер поручил организовать оперативный штаб по коронавирусу в России.

Фото: Piter.tv

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