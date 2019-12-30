Премьер поручил организовать оперативный штаб по коронавирусу в России

О мониторинге на регулярной основе будут докладывать президенту Владимиру Путину.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил за два дня разработать план по профилактике коронавирусной инфекции, случаев заболевания которой в России пока не выявлено. Об этом сообщили на сайте правительства.

Мишустин поручил организовать оперативный штаб, в который войдут главы МЧС, МВД и Минпромторга. Роспотребнадзор должен за два дня подготовить план по профилактике данного заболевания.

Также о мониторинге на регулярной основе будут докладывать президенту Владимиру Путину.

Роспотребнадзор выявил 100 человек с подозрениями на коронавирус.