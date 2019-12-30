Премьер поручил организовать оперативный штаб по коронавирусу в России

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил за два дня разработать план по профилактике коронавирусной инфекции, случаев заболевания которой в России пока не выявлено. Об этом сообщили на сайте правительства.
Мишустин поручил организовать оперативный штаб, в который войдут главы МЧС, МВД и Минпромторга. Роспотребнадзор должен за два дня подготовить план по профилактике данного заболевания.
Также о мониторинге на регулярной основе будут докладывать президенту Владимиру Путину.
Роспотребнадзор выявил 100 человек с подозрениями на коронавирус.
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