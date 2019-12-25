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В Смольном объяснили появление рефрижераторов у больниц
Сегодня, 20:55
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smirenny

В Смольном объяснили появление рефрижераторов у больниц

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Холодильные установки входят в перечень мероприятий, необходимых для нераспространения коронавируса.

Появление контейнеров для хранения тел умерших объяснили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению. 

Так, установка рефрижераторов входит в перечень мероприятий, необходимых для нераспространения коронавируса. Сейчас используется незначительная часть таких установок. 

Напомним, что захоронение умерших с подтвержденным диагнозом COVID-19 хоронят на двух кладбищах по адресам Кладбище Илики, г. Ломоносов, дорога на кладбище Илики, д.1, и Новое Колпинское городское, г. Колпино, Понтонная ул. Погребение осуществляется в деревянных гробах с герметичным металлическим вкладышем. Ритуальные церемонии прощания запрещены. 

Ранее мы сообщали, что контейнеры для хранения тел умерших заметили у нескольких больниц Петербурга.

Фото: pixabay

 

Теги: коронавирус, рефрижераторы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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