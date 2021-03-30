Джон Магуфули скончался от сердечного приступа.

В давке на похоронах президента Танзании погибли пять человек. Об этом сообщили местные журналисты из издания Citizen. В СМИ уточнили, что население страны прибыло на траурную церемонию ради того, чтобы почтить память погибшего Джона Магуфули. Известно, что церемония прошла на стадионе в столице Танзании. Часть собравшихся граждан попыталась перелезть на территорию комплекса через забор. При этом образовалась давка, которая и привела к трагедии.

Напомним, Магуфули скончался 17 марта в больнице Дар-эс-Салама. По официальной версии медиков, правитель страны умер после сердечного приступа. Однако среди журналистов популярна версия о том, что жизнь политика унес коронавирус. Они напомнили, что Магуфули был ковид-диссидентом и отказывался вводить локдаун из-за пандемии. Он также не планировал закупать вакцину от COVID-19.

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Видео: YouTube / africanews