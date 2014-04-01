В регионе от инфекции скончались два представителя власти.

Глава Башкирии Радий Хабиров призвал чиновников привиться от COVID-19 ради эффективной работы и заботе о близких людях. Об этом губернатор региона заявил представителям местного правительства на оперативном совещании. Ранее от последствий инфицирования скончался мэр Уфы Ульфат Мустафин. Также из-за осложнений после заражения погиб 33-летний глава Аскинского района Ришат Дихин.

У нас уже второй глава ушел. Причины те же. Дихин прихватил коронавирус в начале года, очень тяжело переболел, выздоровел, а последствия коронавируса его догнали...Я видел многих из вас, которые приходили ко мне после заболевания, бледные как смерть ходите. Я так немного с нажимом говорю, потому что мне с чиновниками работать нужно. Радий Хабиров, глава Башкирии

Напомним, что глава аппарата правительства Башкирии Ильшат Тажетдинов сейчас также находится на больничном из-за заражения коронавирусом. Он лежит в больнице. Сам Хабиров еще в конце прошлого года привился "Спутником V". Чиновник упоминал о том, что чувствует себя хорошо.

Министр транспорта Башкирии освобожден от должности.

Видео: VK / Администрация Главы Республики Башкортостан