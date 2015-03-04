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Вчера, 15:44
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Министр транспорта Башкирии освобожден от должности

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Марзаев ушёл с должности по собственному желанию.

Министр транспорта Башкирии Алан Марзаев освобожден от должности. Решение принял глава республики Радий Хабиров. Он озвучил его на минувшем оперативном совещании в республиканском правительстве.

Марзаев ушёл с должности по собственному желанию.

Хабиров признался, что в данный момент у него нет кадрового решения относительно данной должности.

Временно исполняющим обязанности министра транспорта республики будет первый заместитель Виктор Жульков.

Ранее Ленара Иванова покинула пост вице-премьера правительства Башкирии.

Видео: Youtube/Правительство Республики Башкортостан

Теги: башкирия, минтранспорта, чиновники
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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