Министр транспорта Башкирии освобожден от должности

Марзаев ушёл с должности по собственному желанию.

Министр транспорта Башкирии Алан Марзаев освобожден от должности. Решение принял глава республики Радий Хабиров. Он озвучил его на минувшем оперативном совещании в республиканском правительстве.

Марзаев ушёл с должности по собственному желанию.

Хабиров признался, что в данный момент у него нет кадрового решения относительно данной должности.

Временно исполняющим обязанности министра транспорта республики будет первый заместитель Виктор Жульков.

Ранее Ленара Иванова покинула пост вице-премьера правительства Башкирии.

Видео: Youtube/Правительство Республики Башкортостан