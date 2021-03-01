Ленара Иванова покинула пост вице-премьера правительства Башкирии. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров во время оперативного совещания.
Указ об отставке был подписан 1 марта. При этом Иванова будет занимать пост министра семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии.
Хабиров заявил, что причина снятия с поста — объявленный год борьбы со смертностью, в который нужно усилить блок здравоохранения.
Ранее в Башкирии в запертой изнутри квартире нашли убитыми мать с 11-летним сыном.
Видео: Youtube/Правительство Республики Башкортостан
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все