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Вчера, 8:56
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Ленара Иванова покинула пост вице-премьера правительства Башкирии

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Указ об отставке был подписан 1 марта.

Ленара Иванова покинула пост вице-премьера правительства Башкирии. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров во время оперативного совещания.

Указ об отставке был подписан 1 марта. При этом Иванова будет занимать пост министра семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии.

Хабиров заявил, что причина снятия с поста — объявленный год борьбы со смертностью, в который нужно усилить блок здравоохранения.

Ранее в Башкирии в запертой изнутри квартире нашли убитыми мать с 11-летним сыном.

Видео: Youtube/Правительство Республики Башкортостан

Теги: башкирия, назначения, чиновники
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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