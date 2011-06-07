Башкирских прокуроров будут судить в Москве

Бывших чиновников обвиняют в коррупции.

В Москве суд назначил дату заседания по уголовному делу экс-прокуроров Башкирии на 2 апреля, сообщает издание "Коммерсантъ". В октябре прошлого года Верховный суд России одобрил ходатайство о передаче дела в московский Бабушкинский райсуд из Кировского райсуда Уфы.

Бывший заместитель прокурора Башкирии Олег Горбунов, прокурор Советского района Уфы Рамиль Гарифуллин, начальник одного из отделов прокуратуры республики Артур Шаретдинов, адвокат Рашид Сафеев, бизнесмен Феим Мухитов, а также депутат Уфимского горсовета Вадим Рамазанов обвиняются в коррупции.

Горбунов и Шаретдинов обвиняются в получение взятки в 10 миллионов рублей. Гарифуллин обвиняется в получении более пяти миллионов рублей от Вадима Рамазанова, а Рашида Сафеева и Феима Мухитова следователи подозревают в посредничестве при передаче взятки, сообщает "Коммерсантъ".

Ранее Болгария выдала России двоих россиян, обвиняемых в убийстве и бандитизме.

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