Болгария выдала России двоих россиян, обвиняемых в убийстве и бандитизме

Обвиняемые россияне в наручниках покинули Болгарию, где скрывались последние годы.

Из Болгарии в Россию экстрадировали двоих обвиняемых в особо тяжких преступлениях, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк ТАСС.

Ими оказались обвиняемый в убийстве и бандитизме Владислав Мухин и осужденный за особо тяжкие преступления Андрей Данилов.

По словам Волк, Владислав Мухин с криминальным прозвищем Муха был активным участником организованной группы, известной под названием "Перваки", которая действовала с конца 1980-х годов на территории Казани.

Второй – Андрей Данилов – был ранее осужден за убийства, а также за незаконные приобретение и ношение оружия. По предварительным данным, в начале 2000-х годов в Череповце по заказу бизнесмена он попытался убить местную предпринимательницу в ее квартире. Но женщина успела нажать кнопку тревоги.

После этого он открыл стрельбу, застрелив одного из сотрудников ЧОП. Женщина и второй охранник были ранены. официальный представитель МВД Ирина Волк ТАСС

Вологодский областной суд приговорил Данилова к 19 годам в колонии. В июле прошлого года его задержали на территории Болгарии.

Ранее мы сообщали, что Премьер Болгарии заявил о заинтересованности в диалоге с Россией.

Видео: YouTube / МВД России