Премьер Болгарии заявил о заинтересованности в диалоге с Россией

В Софии прошла встреча с российским послом.

Премьер-министр Болгарии заявил о заинтересованности в диалоге с Россией. Об этом чиновник сообщил подписчикам на собственной странице на Facebook. Бойко Борисов уточнил, что провел встречу с российским послом Элеонорой Митрофановой по поводу начала ее мандата в Софии. Стороны встретились во время кризиса, возникшего в отношениях между двумя государствами. Ранее из Болгарии были высланы российские дипломаты, которых обвинили в шпионаже.

Болгария заинтересована в открытом и взаимовыгодном диалоге с РФ, при котором наша страна будет руководствоваться национальными интересами и евроатлантическими приоритетами. Я заявил это российскому послу Элеоноре Митрофановой. Бойко Борисов, глава правительства Болгарии

Чиновник объяснил, что на встрече с послом РФ в Болгарии обсуждались отношения между сторонами и взаимное желание их развития, основываясь на доброжелательности и прагматизме.

СМИ: в Болгарии арестовали подозреваемых в шпионаже в пользу России.

Фото: Facebook/Boyko Borissov

