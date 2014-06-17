Местные журналисты раскрыли подробности операции силовиков.

СМИ: в Болгарии арестовали подозреваемых в шпионаже в пользу России. Об этом в эфире местного телеканала "bTV Новините" сообщили собственные источники. По данным экспертов, несколько человек подозреваются в причастности к передаче информации иностранному государству. Их задержали в Софии силы государственной безопасности ДАНС и МВД.

Также журналисты с телеканала NOVA заявили, что речь идет об аресте чиновников, которые имели доступ к засекреченной информации. В рамках операции правоохранительные органы проверяли документы у всех выезжающих из болгарской столицы водителей на трассе "Тракия". По направлению к Пловдиву полиция задержала одного из фигурантов дела.

Болгария введет всеобщий карантин с 22 марта.

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