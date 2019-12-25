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Болгария введет всеобщий карантин с 22 марта
Сегодня, 12:56
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lesjasap

Болгария введет всеобщий карантин с 22 марта

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Локдаун продлится 10 дней.

Болгария введет всеобщий карантин с 22 марта. Об этом на брифинге с журналистами сообщил министр здравоохранения Костадин Ангелов. Чиновник подчеркнул, что локдаун продлится минимум десять дней из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки и роста числа новых зараженных.

Приостанавливается работа заведения общественного питания, закрываются крупные торговые центры. Приостанавливаются общественные мероприятия, спортивные, культурные и развлекательные мероприятия. Прекращается работа театров и кинотеатров. Закрываются школы и детские сады.

Костадин Ангелов, глава Минздрава Болгарии

В Минздраве напомнили, что на территории страны ведется предвыборная кампания к 45-му выбору депутатов для Народного собрания. Ангелов призвал кандидатов не использовать вопросы, связанные с коронавирусом, для политической агитации.

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Фото: Pixabay.com

Теги: болгария, евросоюз, карантин, локдаун
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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