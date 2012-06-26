В четырех областях Украины объявлена воздушная тревога

В течение ночи сирена звучала в Николаевской области и в Кировоградской.

Воздушныую тревогу объявили в Сумской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях. Кроме того, слышны сирены по Киеву. Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин в своем tg-канале.

В течение ночи сирена звучала в Николаевской области и в Кировоградской. Днем ранее тревого объявляли в пяти областях страны.

Известно, что ВС РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре еще 10 октября, после взрыва на Крымском мосту. По версии российских властей, украинские спецслужбы организовали теракт на переправе.

Ранее на Piter.tv: ВСУ снова обстреляли Донецк и Горловку снарядами натовского калибра.

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