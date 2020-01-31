ВСУ снова обстреляли Донецк и Горловку снарядами натовского калибра

В СЦКК рассказали о количестве снарядов, прилетевших в регион со стороны Киева.

Вооруженные силы Украины снова обстреляли населенные пункты Донецк и Горловка снарядами натовского 155-мм калибра. В общей сложности противник выпустил в районам Донбасса 14 боевых снарядов. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители Совместного центра по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями. Уточняется, что обстрел фиксировался в 09:50 утра по Нетайлово и Донецку в Кировском и Куйбышевском районах (4 снаряда), в 10 часов утра припасы прилетели в Дзержинск и Никитовский район Горловки (5 снарядов), а в 10:06 утра - опять пострадали Нетайлово и Донецк (5 снарядов).

Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению. сообщение СЦКК

Напомним, что Горловка расположена в 50 километрах севернее города Донецка. В этом населенном пункте располагается химический концерн "Стирол" и угледобывающие производства. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами Североатлантического военного альянса. Киев получил в качестве военной помощи от коллективного Запада дальнобойные гаубицы M777, которые силы ВСУ активно применяют по территориям ЛНР и ДНР.

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Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье