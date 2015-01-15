Минобороны РФ: обстрелявшее ЗАЭС подразделение ВСУ уничтожено российской армией

Обстрелявшее Запорожскую АЭС подразделение украинских войск уничтожено российской армией. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
В течение суток артиллерийские подразделения ВСУ выпускали крупнокалиберные снаряды по промышленной зоне электростанции. Обстрел велся из населенного пункта Высшетарасовка.
Конашенков отметил, что ответным огнем российской артиллерии батарея противника была подавлена.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников.
Видео: Минобороны России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все