Минобороны РФ: обстрелявшее ЗАЭС подразделение ВСУ уничтожено российской армией

Ответным огнем российской артиллерии батарея противника была подавлена.

Обстрелявшее Запорожскую АЭС подразделение украинских войск уничтожено российской армией. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В течение суток артиллерийские подразделения ВСУ выпускали крупнокалиберные снаряды по промышленной зоне электростанции. Обстрел велся из населенного пункта Высшетарасовка.

Конашенков отметил, что ответным огнем российской артиллерии батарея противника была подавлена.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России