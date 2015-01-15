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Минобороны РФ: обстрелявшее ЗАЭС подразделение ВСУ уничтожено российской армией

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Ответным огнем российской артиллерии батарея противника была подавлена.

Обстрелявшее Запорожскую АЭС подразделение украинских войск уничтожено российской армией. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В течение суток артиллерийские подразделения ВСУ выпускали крупнокалиберные снаряды по промышленной зоне электростанции. Обстрел велся из населенного пункта Высшетарасовка.

Конашенков отметил, что ответным огнем российской артиллерии батарея противника была подавлена.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России

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Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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