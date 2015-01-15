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Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников

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Кроме того, российские ПВО перехватили 14 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха".

Российские средства ПВО за сутки сбили шесть украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Берестовое, Егоровка, Евгеновка и Валерьяновка (ДНР). Кроме того, российские ПВО перехватили 14 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха" в районах пяти населенных пунктов и Донецка.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные отразили наступление украинских войск в Херсонской области.

Видео: Минобороны России

Теги: беспилотники, игорь конашенков, минобороны россии, пво
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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