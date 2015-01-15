Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников

Кроме того, российские ПВО перехватили 14 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха".

Российские средства ПВО за сутки сбили шесть украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Берестовое, Егоровка, Евгеновка и Валерьяновка (ДНР). Кроме того, российские ПВО перехватили 14 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха" в районах пяти населенных пунктов и Донецка.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные отразили наступление украинских войск в Херсонской области.

Видео: Минобороны России