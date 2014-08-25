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Минобороны РФ: российские военные отразили наступление украинских войск в Херсонской области

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В результате поддержки артиллерии были уничтожены более 110 украинских военнослужащих.

Вооруженные силы России отразили наступление украинских войск в Херсонской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Наступление батальонной тактической группы ВСУ было отражено в районах населенных пунктов Дудчаны, Новая Каменка, Белогорка. В результате поддержки артиллерии были уничтожены более 110 украинских военнослужащих, 11 боевых бронированных машин и 13 автомобилей.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы вертолетов Ка-52.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы украины, игорь конашенков, минобороны россии, наступление
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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