Минобороны показало кадры боевой работы вертолетов Ка-52

Минобороны показало видео боевой работы вертолетов Ка-52 в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.
На опубликованных кадрах представлены вылет экипажей и выполнение пуска ракет по опорным позициям и технике украинских войск. По словам командира экипажа Ка-52, за один вылет удавалось отрабатывать один танк и два БТР.
В военном ведомстве отметили, что все полеты проходили на предельно малой высоте.
Ранее Касаткина не смогла выйти в полуфинал итогового турнира WTA.
Видео: Минобороны России
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