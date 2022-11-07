Минобороны показало кадры боевой работы вертолетов Ка-52

Все полеты проходили на предельно малой высоте.

Минобороны показало видео боевой работы вертолетов Ка-52 в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах представлены вылет экипажей и выполнение пуска ракет по опорным позициям и технике украинских войск. По словам командира экипажа Ка-52, за один вылет удавалось отрабатывать один танк и два БТР.

В военном ведомстве отметили, что все полеты проходили на предельно малой высоте.

Ранее Касаткина не смогла выйти в полуфинал итогового турнира WTA.

Видео: Минобороны России