Россиянка уступила в заключительном матче группового этапа.

Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти в полуфинал итогового турнира WTA. Соревнование проходит в американском Форт-Уэрте.

Восьмая ракетка мира уступила в заключительном матче группового этапа француженке Каролин Гарсии. Встреча завершилась со счетом 6:4, 1:6, 6:7 (5:7) в пользу соперницы. Матч продолжался 2 часа 27 минут.

Касаткина завершила выступление на итоговом турнире WTA, заняв третье место в группе. Гарсия вышла в полуфинал, где встретится с греческой теннисисткой Марией Саккари.

Ранее мы сообщали, что Медведев не сумел выйти в третий круг "Мастерс" в Париже, проиграв де Минору.

Видео: YouTube / WTA