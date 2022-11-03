Медведев не сумел выйти в третий круг "Мастерс" в Париже, проиграв де Минору

Игра с австралийцем завершилась со счетом 4:6, 6:2, 5:7.

Российский представитель Даниил Медведев не сумел выйти в третий круг престижного международного соревнования "Мастерс", проводимого в Париже. В рамках игры второго круга спортсмен проиграл австралийскому оппоненту Алексу де Минору. По завершении встречи россиянин разбил ракетку от разочарования результатом. Счет между соперниками был 4:6, 6:2, 5:7. В первом сете при счете 4:4 Даниил Медведев слишком поздно хотел использовал видеоповтор, поэтому судья принял решение отказать спортсмену в данной просьбе. После смены игры сторон россиян начал спор с арбитром, а затем даже ударил по его микрофону.

Напомним, что Даниил Медведев является финалистом "Мастерса", который состоялся в Париже 2021 года.

Медведев стал победителем турнира ATP в Вене.

Фото и видео: YouTube / Tennis TV