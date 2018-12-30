Медведев стал победителем турнира ATP в Вене

Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира ATP 500 в Вене. Призовой фонд соревнования превышает 2,3 млн евро.
Соперником третьей ракетки мира в финале был канадец Денис Шаповалов. Медведев одержал победу со счетом 4:6, 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 16 минут.
В нынешнем сезоне Даниил Медведев выиграл второй турнир ATP. Ранее он завоевал чемпионский титул в Лос-Кабосе.
Ранее мы сообщали, что Медведев вышел в финал турнира в Вене.
Видео: YouTube / Tennis
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