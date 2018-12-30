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Медведев стал победителем турнира ATP в Вене

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Российский теннисист выиграл второй турнир в сезоне.

Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира ATP 500 в Вене. Призовой фонд соревнования превышает 2,3 млн евро.

Соперником третьей ракетки мира в финале был канадец Денис Шаповалов. Медведев одержал победу со счетом 4:6, 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 16 минут.

В нынешнем сезоне Даниил Медведев выиграл второй турнир ATP. Ранее он завоевал чемпионский титул в Лос-Кабосе.

Ранее мы сообщали, что Медведев вышел в финал турнира в Вене.

Видео: YouTube / Tennis

Теги: atp, вена, даниил медведев, денис шаповалов, финал
Категории: Лента новостей, Спорт, Теннис,

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