Медведев вышел в финал турнира в Вене

В полуфинале россиянин одолел Григора Димитрова.

Российский теннисист Даниил Медведев пробился в финал турнира ATP 500 в Вене. Призовой фонд соревнования превышает 2,3 млн евро.

Соперником четвертой ракетки мира в полуфинале был болгарский спортсмен Григор Димитров. Медведев одержал победу со счетом 6:4, 6:2. Матч продолжался 1 час 25 минут.

В финале турнира в Вене Медведев сыграет с канадцем Денисом Шаповаловым. Встреча состоится сегодня, 30 октября.

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Видео: YouTube / Tennis TV