Гол Кучерова принес победу "Тампе" над "Сан-Хосе"

Форвард стал первой звездой матча.

"Тампа" одержала победу над "Сан-Хосе" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Эс-Эй-Пи-центр" в Сан-Хосе.

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров был признан первой звездой матча. Россиянин забросил победную шайбу за минуту до конца третьего периода. Ему помог отличиться Брэндон Хагель.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел девять матчей, забросил три шайбы и отдал девять голевых передач.

Ранее мы сообщали, что шайба Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Нэшвилл".

Видео: YouTube / SPORTSNET