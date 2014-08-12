Шайба Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Нэшвилл"

Россиянин забросил четвертую шайбу в нынешнем сезоне НХЛ.

"Вашингтон" обыграл "Нэшвилл" со счетом 3:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Бриджстоун-Арене" в Нэшвилле.

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин стал автором третьей шайбы в ворота хозяев. Россиянин забил в пустые ворота в концовке третьего периода. Голевую передачу оформил защитник Дмитрий Орлов.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел девять матчей, забросил четыре шайбы и отдал три голевых передачи

Ранее мы сообщали, что Кузьменко и Михеев набрали по два очка в матче против "Питтсбурга".

Видео: YouTube / SPORTSNET