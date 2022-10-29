Кузьменко и Михеев набрали по два очка в матче против "Питтсбурга"

Игра закончилась со счетом 5:1.

Российские спортсмены Андрей Кузьменко и Илья Михеев набрали по два очка в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, выступая против "Питтсбурга". Матч проходил на домашнем стадионе клуба "Ванкувер Кэнакс" - "Роджерс-Арена". Он завершился с результатом 5:1 в пользу хозяев ледовой арены. Единственную шайбу со стороны гостей в ворота оппонентом закинул иностранный спортсмен, ассистентом которого выступил российский нападающий Евгений Малкин. Напомним, что благодаря победе "Ванкувер" поднялся на 13-ю строчку в рейтинге Западной конференции. "Питтсбург" на пятом месте в списке Восточной конференции. Ранее российский голкипер Илья Сорокин совершил суперсейв в концовке матча с "Каролиной".

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET

