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Кузьменко и Михеев набрали по два очка в матче против "Питтсбурга"

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Игра закончилась со счетом 5:1.

Российские спортсмены Андрей Кузьменко и Илья Михеев набрали по два очка в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, выступая против "Питтсбурга". Матч проходил на домашнем стадионе клуба "Ванкувер Кэнакс"  - "Роджерс-Арена". Он завершился с результатом 5:1 в пользу хозяев ледовой арены. Единственную шайбу со стороны гостей в ворота оппонентом закинул иностранный спортсмен, ассистентом которого выступил российский нападающий Евгений Малкин. Напомним, что благодаря победе "Ванкувер" поднялся на 13-ю строчку в рейтинге Западной конференции. "Питтсбург" на пятом месте в списке Восточной конференции. Ранее российский голкипер Илья Сорокин совершил суперсейв в концовке матча с "Каролиной".

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET
 

Теги: андрей кузьменко, ванкувер, евгений малкин, илья михеев, нхл, питтсбург
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Спорт, Хоккей,

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