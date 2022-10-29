Сорокин помог "Айлендерс" обыграть "Кролину" в дерби Нью-Йорка

Игра завершилась со счетом 6:2.

Хоккеисты из команды "Нью-Йорк Айлендерс" обыграли "Каролину Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Матч завершился с результатом 6:2 (1:0, 2:2, 3:0) в пользу гостей ледовой арены. В составе клуба победителей дубль смог оформить на 44 и 52 минутах спортсмен Брок Нельсон. Также по одной шайбе в ворота оппонентов забили на 17, 35, 37 и 59 минутах Оливер Вальстрем, Мэтт Мартин, Джош Бейли и Зак Паризе. От "Каролины" в игре отличились на 29 и 36 минутах Мартин Нечас и Брент Бернс. Стоит уточнить, что российский голкипер из "Айлендерс" Илья Сорокин отразил 33 броска из 35 по воротам своей команды. Защитник "островитян" Александр Романов запомнился зрителям матча НХЛ результативной передачей. Нападающий "Каролины" Андрей Свечников нанес три броска в створ ворот соперникам, а также провел три силовых приема, заблокировал один бросок.

Кирилл Капризов забил гол в матче с "Оттавой" и набрал 10-е очко в сезоне НХЛ.

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET