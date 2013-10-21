Кирилл Капризов забил гол в матче с "Оттавой" и набрал 10-е очко в сезоне НХЛ

Россиянин побил клубный рекорд "Миннесоты".

Российский нападающий Кирилл Капризов из клуба "Миннесота" забил гол в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с "Оттавой". Таким образом форвард набрал 10-е очко в текущем сезоне НХЛ. Матч проводился на ледовой арене "Канадиен Тайр-центр". Он завершился с результатом 4:2. Хозяева из команды "Оттава Сенаторз" принимала в гостях "Миннесоту Уайлд".

Российский нападающий от "дикарей" отметился заброшенной шайбой в ворота соперников и также одной результативной передачей. В последнем случае речь идет об игре клуба в большинстве. За счет проведенного матча, спортсмен достиг

отметки в 50 очков, набранных за свою профессиональную карьеру в НХЛ при игре с численным преимуществом.

Данного достижения хоккеист достиг за 143 проведенных в НХЛ матча. Этот результат является новым клубным рекордом. Прежнее достижение принадлежало словацкому спортсмену Мариану Габорику, который добился аналогичного результата за 186 игр.

Два очка Капризова не помогли "Миннесоте" уйти от поражения в матче с "Лос-Анджелесом".

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET