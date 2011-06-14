Два очка Капризова не помогли "Миннесоте" уйти от поражения в матче с "Лос-Анджелесом"

Россиянин отметился заброшенной шайбой и голевой передачей.

"Миннесота" уступила "Лос-Анджелесу" со счетом 6:7 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Эксел Энерджи-центр" в Сент-Поле.

Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов набрал два очка по итогам матча. Россиянин помог отличиться Йоэлю Эрикссону Эку, а также забросил одну из шайб в составе хозяев. По итогам первых двух игр Капризов набрал три очка: шайба и две передачи.

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Видео: YouTube / SPORTSNET