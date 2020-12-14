Дубль Тарасенко принес "Сент-Луису" победу над "Коламбусом"

Форвард был признан второй звездой матча.

"Сент-Луис" обыграл "Коламбус" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Энтерпрайз-центр" в Сент-Луисе.

Форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко был признан второй звездой матча. Россиянин оформил дубль. Его одноклубник Павел Бучневич стал первой звездой встречи, отметившись голом и передачей. Для "Сент-Луиса" эта игра стала первой в новом сезоне НХЛ.

Ранее мы сообщали, что передача Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Монреаль".

Видео: YouTube / SPORTSNET