Передача Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Монреаль"

Россиянин набрал первое очко в новом сезоне НХЛ.

"Вашингтон" одержал победу над "Монреалем" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Кэпитал Уан-Арене" в Вашингтоне.

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин набрал первое очко в нынешнем сезоне. Он помог отличиться Ти Джею Оши, который забросил третью шайбу в ворота "Монреаля". Также голевым действием в составе "столичных" отметился Евгений Кузнецов.

Отметим, что эта победа стала первой для "Вашингтона". В первых двух матчах команда уступила "Бостону" (2:5) и "Торонто" (2:3).

Ранее мы сообщали, что дубль Ничушкина принес "Колорадо" победу над "Чикаго"

Видео: YouTube / SPORTSNET