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Дубль Ничушкина принес "Колорадо" победу над "Чикаго"

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Россиянин стал третьей звездой матча.

"Колорадо" обыграл "Чикаго" со счетом 5:2 в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Болл-Арене" в Денвере.

Российский форвард "Колорадо" Валерий Ничушкин стал третьей звездой матча. Хоккеист отметился дублем в ворота "Чикаго". Его одноклубник, вратарь Александр Георгиев отразил 15 бросков.

Напомним, "Колорадо" является действующим обладателем Кубка Стэнли. В финале прошлого сезона команда обыграла "Тампу".

Ранее мы сообщали, что Кузьменко забил гол в дебютном матче НХЛ.

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: валерий ничушкин, национальная хоккейная лига, хк колорадо эвеланш, хк чикаго блэкхокс
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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