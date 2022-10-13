Дубль Ничушкина принес "Колорадо" победу над "Чикаго"

Россиянин стал третьей звездой матча.

"Колорадо" обыграл "Чикаго" со счетом 5:2 в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Болл-Арене" в Денвере.

Российский форвард "Колорадо" Валерий Ничушкин стал третьей звездой матча. Хоккеист отметился дублем в ворота "Чикаго". Его одноклубник, вратарь Александр Георгиев отразил 15 бросков.

Напомним, "Колорадо" является действующим обладателем Кубка Стэнли. В финале прошлого сезона команда обыграла "Тампу".

Ранее мы сообщали, что Кузьменко забил гол в дебютном матче НХЛ.

Видео: YouTube / SPORTSNET