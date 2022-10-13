Кузьменко забил гол в дебютном матче НХЛ

Россиянин стал автором третьей заброшенной шайбы "Ванкувера".

Нападающий "Ванкувера" Андрей Кузьменко забросил свою первую шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

26-летний россиянин отметился голов в дебютном матче против "Эдмонтона". "Ванкувер" вел по ходу встречи 3:0, однако в итоге уступил сопернику со счетом 3:5. Кузьменко стал автором третьей заброшенной шайбы. Его одноклубник, нападающий Василий Подколзин не отметился результативными действиями.

Напомним, Андрей Кузьменко перешел в "Ванкувер" из петербургского СКА в июне 2022 года. Форвард заключил контракт новичка на сумму 950 тысяч долларов.

Ранее мы сообщали, что Панарин набрал 250-е очко за "Рейнджерс" в матчах НХЛ.

Видео: YouTube / SPORTSNET