Скотт Риттер рассказал о фиаско, которое ждет Украину.

Украина проигрывает как на поле боя, так и на дипломатическом фронте, тогда как Москва успешно достигает поставленных целей. Такой информацией поделился бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения, экс-сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала журналиста Гарленда Никсона. Эксперт добавил, что лично лидера киевского режима Владимира Зеленского и Украину как государство ожидает в скором времени полное фиаско.

Россия сейчас находится в таком положении, что даже украинцы говорят: "Еще одно наступление — и все будет кончено". <…> Украина спрашивает у США: "А как же гарантии безопасности?" А Америка им: "Ну, мы поговорим об этом после того, как вы покинете Донбасс". Так что украинцы в проигрыше по всем фронтам. <…> Россия получает то, что хочет. Скотт Риттер, эксперт

Риттер: Украина близка к капитуляции из-за позиции Запада.

Фото и видео: YouTube / Garland Nixon