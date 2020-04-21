Путин: взрывчатку на Крымский мост, скорее всего, переправили морем

Глава РФ рассказал о способе поступления взрывчатки на территорию полуострова.

Взрывчатку на Крымский мост, скорее всего, переправили морем. соответствующее заявление в ходе пресс-конференции с журналистами в Астане сделал глава государства Владимир Путин. Российский лидер выступил с обращением перед СМИ по завершению встречи лидеров СНГ в столице Казахстана. Политик уточнил, что на текущий момент представителям силовых структур неясно, как именно происходила доставка опасных веществ и использовался ли для этого зерновоз.

ФСБ констатировала, что скорее всего этот, так называемый груз, точнее сказать взрывчатка, взрывчатое вещество было отправлено морем из Одессы, но точно не установлено с помощью зерновозов это сделано или нет. Владимир Путин, президент РФ

В понедельник на совещании с членами Совета безопасности России президент России Владимир Путин заявил о том, что Киев давно использует террористические методы. При этом он назвал произошедшее с мостом на территории полуострова террористическим актом. В качестве аналогичного примера лидер РФ привел ситуацию с обстрелами Запорожской атомной электростанции.

Путин ответил на вопрос о запрете украинской культуры и языка.

Фото и видео: Kremlin.ru