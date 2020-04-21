Глава РФ рассказал о том, что шествия неонацистов не имеют отношения к культуре.

Российский президент Владимир Путин ответил на вопрос о запрете украинской культуры и языка. Соответствующий вопрос в рамках пресс-конференции с журналистами в Астане главе госуарства задал один из корреспондентов. Политик отметил, что поддержка киевским режимом неонацистов, их факельных шествий никакого отношения к культуре не имеет. По словам главы РФ киевский режим предпочитает поддерживать шествия местных националистов по центральным улицам городов, которые идут с нацистской символикой.

…Поддерживать факельные шествия в центре своих крупных городов и людей, которые разгуливают с нацистской символикой… это никакого отношения прямого к украинской культуре не имеет. Владимир Путин, президент РФ

Лидер России добавил, что в стране постоянно проживает около 3 миллионов украинских граждан. Путин призвал не давать эмоциональных оценок в отношении уезжающих из России.

Фото и видео: Kremlin.ru