Глава РФ рассказал о необходимости ориентироваться на закон и право.

Российский президент Владимир Путин призвал не давать эмоциональных оценок в отношении уезжающих из России граждан. К соответствующей взвешенной позиции глава государства призвал коллег из правительства, депутатов Государственной Думы и других соотечественников в рамках пресс-конференции с журналистами в Астане, выступая по завершению саммита лидеров СНГ в столице Казахстана. Один из корреспондентов попросил политика поделиться личным мнением о ситуации. Глава РФ пояснил, что следует дать юридическую оценку происходящего в каждом конкретном случае. Владимир Путин уверен, что поступать по-другому невозможно.

Кто-то уехал, потому что чего-то боится, кто-то уехал, потому что хочет уклониться от мобилизации, кто-то еще по каким-то соображениям. В каждом конкретном случае нужно давать правовую оценку. Владимир Путин, резидент РФ

Путин: Россия не ставит задачу уничтожить Украину как государство.

Фото и видео: Kremlin.ru