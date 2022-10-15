Путин: Россия не ставит задачу уничтожить Украину как государство

Глава РФ рассказал о том, что взрыв Крымского моста заставил "задуматься".

Россия не ставит задачу уничтожить Украину как государство. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции с журналистами в Астане сделал глава государства, выступая перед СМИ по завершению в столице Казахстана саммита лидеров СНГ. Политик ответил на вопрос одного из корреспондентов о том, сможет и будет ли Украина дальше существовать как независимая страна, а также о том, будет ли также существовать Россия.

Вот они взяли - в Крыму проживают 2,4 млн человек - и воду отрубили там. Войскам пришлось зайти и открыть воду в Крым. Не сделали бы этого действия - не было бы других противодействий. Владимир Путин, резидент РФ

Политик добавил о том, что взрыв Крымского моста киевским режимом лишний раз заставляет Кремль думать о важности обеспечения сухопутного сообщения с территорией полуострова.

Путин в ответ на вопрос по Украине заявил, что ни о чем не жалеет.

Фото и видео: Kremlin.ru