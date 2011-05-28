Глава РФ назвал свои действия правильными и своевременными.

Российский президент Владимир Путин в ответ на вопрос по Украине заявил, что ни о чем не жалеет. Он отрицательно ответил на соответствующий вопрос от журналиста в Астане в рамках пресс-конференции по завершению в столице Казахстана саммита политических лидеров СНГ. Действия российской власти по специальной военной операции и частичной мобилизации глава РФ оценивает как правильные и своевременные, которые пришлось принимать из-за украинского кризиса.

Я хочу, чтобы было понятно: то, что происходит сегодня - малоприятно, мягко говоря. Но все то же самое мы бы получили чуть позже, только в худших для нас условиях. Вот и все. Так что мы действуем правильно и своевременно. Владимир Путин, президент РФ

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Фото и видео: Kremlin.ru