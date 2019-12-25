В аэропорту Пулково вновь появятся комнаты для курения

Они появятся к концу этого года.

В этом году в аэропорту Пулково в Петербурге вновь вернут комнаты для курения. Об этом интернет-порталу 78.ru сообщили в пресс-службе аэропорта.

В настоящее время специалисты разрабатывают сам проект объекта, который должен соответствовать всем требованиям. Комната появится к концу этого года.

Уже зимой 2019 года стало известно, что в Пулково планируют разместить четыре курительные комнаты. Все они будут бесплатными, непрозрачными, и оснащенными мощной системой вентиляции. Сам закон о возвращении курилок в аэропорты после семи лет отсутствия Владимир Путин подписал в декабре прошлого года. В московском аэропорту Внуково уже вернули курительные комнаты.

Фото: Piter.tv