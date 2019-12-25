Курилки снова заработали в аэропорту Внуково

Четыре помещения для курильщиков размещено в зонах посадки.

Курилки снова заработали в московском аэропорту Внуково. Об этом рассказали журналисты с телеканала "360". В СМИ сослались на информацию от пресс-службы воздушной гавани. Пассажиры международных авиаперевозок смогли воспользоваться этими помещениями с 9 июля, а клиенты внутренних перелетов - с 12 июля.

В аэропорту заметили, что курилки отвечают современным санитарным нормам. В них установлено вентиляционное оборудование, а также мощная система фильтрации воздуха. В общей сложности Внуково имеет четыре подобных курилки. Они располагаются в зонах посадки. Две из них находятся около телетрапа №18 и между телетрапами 28 и 29. Еще две - у телетрапов 8 и 17. В одном помещении могут одновременно размещаться по восемь человек. Однако из-за пандемии вход ограничен двумя людьми.

Еще одно помещение ранее было открыто в бизнес-зале Art Lounge для пассажиров международных воздушных линий в терминале А.

Курилки вернутся в Пулково к началу лета.

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