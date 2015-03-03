В Японии создали "третью руку" для человека

Роботизированная рука AugLimb имеет ряд преимуществ и дополняет человеческие возможности.

В Японии создали "третью руку". Об этом сообщили представители научного портала Tech Xplore. Известно, что разработка принадлежит группе специалистов из Токийского университета и Национального института передовой промышленной науки и технологий. Устройство (роботизированная рука) получило название AugLimb. Оно нужно для того, чтобы облегчить труд для человека, связанного с частыми манипуляциями, а также расширить возможности тела. Искусственная конечность способна хватать предметы на расстоянии до 250 мм.

AugLimb может складываться и обладает малым весом, за счет его ей могут воспользоваться и дети или старики. В разложенном варианте роботизированная рука в 2,5 раза больше среднестатистического предплечья. Устройство оснащено семью степенями свободы. Детали для аппарата изготовлены на 3D-принтере.

Создатели полагают, что устройство может пригодиться людям медицине, на производстве и в быту. Сейчас рука проходит через испытания. В частности, изучаются возможности аппаратуры применять на практике методы электроэнцефалографии (считывания конкретных сигналов мозга).

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Фото и видео: YouTube / Haoran XIE