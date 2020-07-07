Жителей острова Кюкю эвакуируют спасатели.

В Японии рассказали о ликвидации последствий наводнений. В местном агентстве Киодо рассказали, что министерство обороны страны направил 20 тысяч военнослужащих на ликвидацию последствий, вызванных стихией на острове Кюсю. Сейчас в устранении последствий наводнений и оползней задействованы 10 тысяч солдат.

Сильные дожди, видимо, будут продолжаться, и мы хотели бы сделать как можно больше Таро Коно, министр обороны Японии

Телеканал NHK заметил, что на острове Кюсю погибли минимум 53 человека. В настоящее время известно, что еще двое пациентов находятся в состоянии клинической смерти, а 13 жителей считаются пропавшими без вести. В префектурах Кумамото и Кагосима без электричества и водоснабжения остаются около двух тысяч домов. Распоряжение об эвакуации получили около 1,3 млн человек.

Власти Токио вновь призывают не посещать оживленные места из-за COVID-19.

Видео: YouTube / Global News