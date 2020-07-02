Власти Токио вновь призывают не посещать оживленные места из-за COVID-19. Об этом во время пресс-конференции рассказала губернатор столицы Японии Юрико Коикэ. Чиновница напомнила, что население должно носить медицинские маски и тщательно мыть руки с мылом.
В четверг 2 июля в Токио выявлено 107 новых случаев инфицирования. Эта цифра стала рекордной за последние два месяца. Администрация призвала горожан отказаться от посещения оживленных мест из-за опасности возникновения новой вспышки инфицирования.
Относительно посещения вечерами оживленных улиц, мне бы хотелось, чтобы вы все воздержались от этого
Юрико Коикэ, губернатор Токио
Напомним, что в Японии режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса отменен 25 мая. Рост зараженных наблюдается среди молодого поколения, которые посещают ночные клубы или другие места развлечения.
Над Токио пролетел метеор со звуком "взрыва".
Видео: Youtube/テレ東NEWS
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