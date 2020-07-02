Над Токио пролетел метеор со звуком "взрыва"

Над Токио пролетел метеор. Об этом сообщили журналисты со ссылкой на данные, полученные от генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга. Чиновник подчеркнул, что местные власти собирают данные о происшествии.
В СМИ отметили, что жители столицы могли наблюдать на полетом небесного тела. В ночь на 2 июля они также слышали странные звуки, которые напомнили им взрыв. В некоторых ближайших домах дрожали стекла.
Мы в курсе, что появились подобные сообщения. Мы сейчас собираем информацию на этот счет. На данный момент никакого ущерба не зафиксировано
Ёсихидэ Суга, генеральный секретарь кабинета министров Японии
В Twitter появилось видео, на котором запечатлен яркий светящийся объект в небе. Местные жители рассказали, что тело шарообразной формы появилось над Токио около половины третьего утра в четверг по местному времени (около 20:30 1 июля по московскому времени).
В агентстве Kyodo напомнили, что пролет метеоров над Японией ученые фиксируют несколько раз в месяц. Однако звук взрыва, который может появляться из-за прохождения тела через атмосферу - достаточно редкое явление.
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Видео: Twitter/藤井大地
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