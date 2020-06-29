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Япония отреагировала на приглашение Трампом России на саммит G7

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Токио поддерживает сохранение семистороннего формата.

Япония отреагировала на приглашение Дональдом Трампом России на саммит G7. Генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга заявил журналистам "РИА Новостей", что в Токио заинтересованы в сохранении традиционного формата мероприятия. Глава США полагает, что G7 собирается "устаревшей группой". С ним не согласны представители ЕС и Канады.

Для нашей страны, думаю, крайне важно поддерживать нынешний семисторонний формат

Ёсихидэ Суга, генеральный секретарь кабинета министров Японии

Напомним, что ранее президент США пригласил к участию представителей четырех стран, кроме заявленных семи государств. В дополненном списке значится РФ, Южная Корея, Индия и Австралия. В Японии считают, что в Америке правительство может самостоятельно согласовать вопрос о том, как именно проводить саммит. В конце мая стало известно о том, что событие переносится на осень 2020 года. 

Глава дипломатии ЕС допустил приглашение России на G7 в качестве наблюдателя.

Видео: Youtube/ARIRANG NEWS

Теги: дональд трамп, саммит g7, япония
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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