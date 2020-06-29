Япония отреагировала на приглашение Трампом России на саммит G7

Токио поддерживает сохранение семистороннего формата.

Япония отреагировала на приглашение Дональдом Трампом России на саммит G7. Генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга заявил журналистам "РИА Новостей", что в Токио заинтересованы в сохранении традиционного формата мероприятия. Глава США полагает, что G7 собирается "устаревшей группой". С ним не согласны представители ЕС и Канады.

Для нашей страны, думаю, крайне важно поддерживать нынешний семисторонний формат Ёсихидэ Суга, генеральный секретарь кабинета министров Японии

Напомним, что ранее президент США пригласил к участию представителей четырех стран, кроме заявленных семи государств. В дополненном списке значится РФ, Южная Корея, Индия и Австралия. В Японии считают, что в Америке правительство может самостоятельно согласовать вопрос о том, как именно проводить саммит. В конце мая стало известно о том, что событие переносится на осень 2020 года.

Глава дипломатии ЕС допустил приглашение России на G7 в качестве наблюдателя.

Видео: Youtube/ARIRANG NEWS